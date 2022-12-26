對於海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）是否有益於台灣農業長期發展，農委會主委陳吉仲日前稱要打上一個問號，引起中廣董事長趙少康不滿，兩人因此隔空互槓。陳24日回應時，嗆出一句「有哪一個國家的自由貿易協定，可以有這麼多片面暫停農漁產品輸入？」讓農業專家「Lin bay好油」決定說出事實，打臉陳吉仲。

陳吉仲與趙少康針對兩岸貿易問題，連日隔空互槓。陳首先指出ECFA讓台灣農漁產品倚賴單一市場，當初政策的背後是否真的在為台灣農漁業部門的長期發展，可以打一個很大的問號；趙反批，台灣1年賺大陸1700億元，10年過去已超過1兆，如果台灣沒有這些錢會怎樣？「ECFA至今已逾10年，好處慢慢減少，也是因為民進黨自己搞少了，要怪誰？」

隨後陳吉仲在24日接受聯訪時提出2個問題，他說從去年開始，台灣鳳梨、釋迦、蓮霧、柑橘類、石斑魚、白帶魚等農漁產品陸續被禁，「全世界雙邊簽署自由貿易協定的國家裡面，透過零關稅，有哪一個國家的自由貿易協定，可以有這麼多片面暫停農漁產品輸入？」、「除了對台灣這麼多農漁產品採取不符合國際規範暫停進口，它（大陸）有對其他國家採取這麼多產品禁運嗎？」

「Lin bay好油」看完陳吉仲的說法後，忍不住在臉書上表示，這樣的地方就是「中華民國」，直言台灣早就禁止大陸幾百樣的農漁產品及食品，甚至還搞出一個輸入規定「MW0」的代碼，不讓大陸物品輸入。