小編今天（26）精選5件不可不知的國內外財經大事。隨著大陸官方放寬防疫管制，科技廠商傳出大陸廠感染率狂飆，50％的感染率不算高，由於病毒減弱，多半為輕症，第一波感染的員工已經陸續復工。科技廠私下表示，拉貨動能回來之前，將有一波居隔確診潮，農曆年前將迎來高峰，被視為大陸全面解禁前的必經之痛。

【1】陸染疫飆高 台廠迎陣痛期

一家不願具名的LED廠表示，該公司在大陸共有2座生產工廠，截至上周為止，感染率已經高達10％，生產線還可以運作，預估這一周感染率將持續往上衝。且上周該廠商就已聽聞，當地有陸資企業感染率飆破50％，進而影響生產，並自估自家工廠本周就會達到40％至50％的感染率。

【2】巨大震撼 國安會議今提對策

總統蔡英文26日（周一）起將陸續召開國安高層會議，就台灣整體經濟情勢及國安議題進行討論，因應明年全球不景氣，製造業面臨庫存壓力，在巨大（捷安特）掀開資金流壓力鍋後，府院將協調公股行庫勿雨天收傘，助產業度過景氣寒冬，另針對在職員工及研發人才進行培訓予以擴大補助。

【3】南山獨董卓俊雄曾創保險業1特殊案例 55歲突驟逝親友業界震驚悲痛

東海大學法學院院長、現任南山人壽獨立董事卓俊雄25日驚傳於高鐵上猝逝。傍晚後，卓俊雄太太出面證實，並感謝各界對於她先生的關心。她說，因為事發突然，目前家屬仍處於震驚及悲痛，後續治喪事宜，將與家人討論後再行說明。

【4】台股封關周 宜多不宜空

台股本周2022年封關，受惠作帳行情及紅包行情同步啟動，投資專家普遍對封關周收紅看法一致。法人指出，上市櫃今年獲利上看4.2兆元，挑戰史上次高紀錄，加上壽險及外資買盤將陸續歸隊，本周力拚14,600點～14,800點封關，為今年封關周行情畫下完美句點。

【5】16檔非電族群靚 法人押寶

記憶體大廠美光（Micron）宣布裁員，電子族群前景蒙塵，反觀如美國運動品牌大廠耐吉（Nike）財報優於預期，國內則有鋼鐵、航運兩大族群出現谷底反彈跡象，自電子撤出的資金轉進非電股，長榮（2603）、華新（1605）、中鋼（2002）等16檔上周成交量增加，本周行情可期。