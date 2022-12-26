儘管「小皇帝」詹姆斯26日成為史上耶誕大戰出賽場次最多球星(17場)，更拿下全場最高38分，可惜湖人第3節徹底被地主獨行俠打趴，竟讓獨行俠單節轟進51分，獨行俠最後以124比115逆轉擊退湖人，也讓詹皇紀錄夜再以難堪輸球收場。

「我先說不幸的部分再說幸運的，我的家人已經習慣耶誕節我不在家，我也不知道我在耶誕大戰打主客場比例是多少，你們可以幫我查一下告訴我，我確信在客場打耶誕大戰多於主場，」詹姆斯說，「幸運的是我可以在耶誕節打我熱愛的球賽。」

打完上半場，湖人還以54比43領先，沒想到獨行俠靠著小哈達威第3節獨拿16分，以及東契奇、伍德兩人火力支援，單節轟下打破耶誕大戰紀錄的51分，這也是聯盟本季最高單節得分，場上局勢頓時倒向獨行俠，就算湖人末節反撲也沒用。

攻下26分的小哈達威說：「我想我們必須消除一些緊張才行，我們有些人都是第一次打耶誕大戰，只需好好珍惜這個難得機會就好。」東契奇也拿32分、9助攻與9籃板，伍德30分、8籃板及7助攻，布洛克14分；湖人除了詹姆斯，韋斯布魯克也拿17分，里夫斯16分。