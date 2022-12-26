25歲的樂天桃猿啦啦隊人氣成員林襄，因為甜美外型與火辣的身材，迅速升格為新一代啦啦隊女神，感情世界自然也備受關注，向來保持低調的她，突然上傳一張以「女友視角」偷拍男子開車的照片，讓網友不禁開始暴動。

據《鏡周刊》報導，林襄發表的IG限時動態的照片中，可以看見她坐在副駕駛座，以「女友視角」朝著自己與男子自拍，照片中的男子因為正在專心開車，緊盯著前方路況，所以絲毫沒有發現林襄正在偷拍。

而仔細一看，這位男子的真實身分竟然是56歲的一代諧星董至成，他是《我愛紅娘》第4代主持人，更曾聯合主持過《紅白勝利》《鑽石舞台》《連環泡》《綜藝萬花筒》《笑星撞地球》等多檔高收視綜藝節目，並憑《紅白勝利》中的「董月花」一角紅極一時。

其實，董至成在2020年與結縭22年妻子宣布離婚，目前兩人依舊保持朋友關係。他也曾在節目坦言自己還需要一些時間走出陰霾，但已經不排斥新對象。不過，林襄發布這張同車照，其實是祝福董哥「生日快樂」，但是這張合照還是差點令人誤會，笑倒不少網友。