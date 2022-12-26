《港股》聖誕節補假 港股周一、周二休市 08:382022/12/26 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港周一（12月26日）、周二（12月27日）因逢聖誕節補假，港股休市。 39歲女星結婚7年宣布「重大喜訊」 網：最棒的聖誕禮物 迎資金潮 陸股基金帶勁 通膨、升息、需求下滑 工業生產三連黑 12月續弱 #聖誕節 #補假 #12月 #港股 #休市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 孫藝真平安夜首曬兒子嫩照 謝玄彬「每天化身成刺蝟」陪伴 15:042022/12/24 娛樂 影》耶誕節聽「牠」向女王致敬 夏綠蒂超萌反應網暈了 09:202022/12/25 國際 本土疫情連續升溫 本周恐突破單日2萬例 04:102022/12/25 生活新聞 疫情再升16.1％ 本土＋17949 下周恐突破單日2萬例 14:082022/12/24 生活 聖誕大餐！JR東日本大飯店吃Buffet送一品龍蝦 老爺小花園8道佳餚免1700元 16:192022/12/25 生活 耶誕節來了！北市動物園為兩棲爬蟲類準備豐盛大餐 18:522022/12/25 生活 日文女神聖誕節大解放 上衣一條線下半身也被看光 15:352022/12/25 娛樂 周曉涵平安夜捷運內熱舞11秒 扣子沒扣好炸出雪白一片 09:122022/12/25 娛樂 郭書瑤聖誕解放「超兇車頭燈」 襯衫滑落露出雪白深U 16:022022/12/25 娛樂 如聖誕老人降臨！東海藝術街消費滿額摸摸樂將好禮帶回家 19:472022/12/25 寶島 三變數 紅包行情將成個人秀 04:102022/12/25 財經要聞 陸港觀盤－續談GAIn環球策略 踏入佳節或令兩類港股受惠 04:102022/12/24 全球財經 Wendy聖誕節轟「想挽回還約砲」 孫生怒揭她找人愛愛內幕 12:022022/12/25 娛樂 想在槲寄生下談戀愛～耶誕約會必備歌單TOP10！別再只聽「瑪麗亞凱莉」了 12:142022/12/24 娛樂 寒冬求脫單！交友軟體8成人想尋真愛 激推5招破冰法收穫正緣 15:342022/12/25 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。