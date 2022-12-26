彭博（Bloomberg L.P.）發言人 Ty Trippet在推特上發文表示，彭博沒有興趣收購道瓊斯（Dow Jones）或《華盛頓郵報》（Washington Post）。

Trippet並表示，彭博沒有與任何人或組織談過收購。這篇推文也獲得彭博的富豪老闆Michael Bloomberg轉發。

新聞網站Axios上周五援引知情人士報導，彭博有意向梅鐸（Rupert Murdoch）的新聞集團（News Corp）收購《華爾街日報》母公司道瓊斯，或向亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）收購《華盛頓郵報》。

路透社上周五報導，消息人士透露彭博老闆Bloomberg這幾年來一直有意收購一家報業「大咖」，但尚未與梅鐸接洽收購道瓊斯與其旗艦報紙《華爾街日報》的可能性。

《華盛頓郵報》發言人在上周五澄清，稱該報不會出售。

貝佐斯在2013年以2.5億美元收購《華盛頓郵報》。

反壟斷專家普遍認為彭博與道瓊斯的商業新聞部門合併將引來美國監管機構審查，尤其是現在拜登政府已經採取了更強力的手段執行反壟斷法。