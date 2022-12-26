塔圖很清楚這不僅是一場耶誕大戰，更是東區龍頭王位爭奪戰！「綠衫軍」塞爾提克26日靠著塔圖單場轟進41分，其中第3節獨拿20分，終場139比118送給公鹿3連敗，不僅贏下這場耶誕大戰，更以24勝10敗戰績繼續穩居東區龍頭席位。

原本上半場打完，塞爾提克僅以64比61領先，塔圖卻在第3節完全爆發，個人單節包辦20分，只比公鹿全隊第3節少拿5分，塞爾提克很快擴大領先到兩位數，儘管末節阿提托康波想要追分，可惜怎麼也沒辦法縮小差距到個位數，只能提早認輸。

塔圖全場投22中14，含三分球投7中3，10罰全進，手感相當火燙，另有7籃板、5助攻、3抄截，他的最佳搭檔傑倫布朗表現也不遜色，貢獻29分、5籃板及4助攻，懷特12分，荷福德與葛蘭特威廉斯各有11分。

繼續少了米德頓(膝蓋傷痛管理)助陣的公鹿，則以阿提托康波27分、9籃板表現最佳，哈勒戴也有23分、7助攻與6籃板，布魯克羅培茲16分，康納頓15分，英格利斯11分，公鹿勢必趕緊擺脫近日低潮才行。