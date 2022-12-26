阿根廷決賽獲勝之後，隊長梅西（Lionel Messi）在頒獎台被主辦方要求穿上一件黑袍，這是象徵財富與地位的阿拉伯傳統服飾畢希（bisht）。西方媒體厭惡阿拉伯文化，梅西穿黑袍舉盃的鏡頭引來一片罵聲，媒體還寫道「讓梅西覺得很尷尬」紛紛為他抱屈。

無論如何，梅西有機會因為這個小小的舉動獲得至少100萬美元獎金（新台幣3076萬）！一位阿曼的議員阿爾巴瓦尼（Ahmed Al Barwani）推文寫道：「我送上來自阿曼蘇丹國的祝賀，恭喜你贏得卡達世足冠軍。那件象徵智慧與榮耀的阿拉伯畢希，我開價100萬美元請你歸還。」

這件畢希是卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim）贈與梅西，對於基督信仰的梅西可能沒什麼用，但對於阿拉伯人具有重大意義。阿爾巴瓦尼告訴美媒《The National》說，當時他也在決賽現場，「那一刻讓世界看見我們，這就是我們的文化。這次賽事帶來驕傲與巴勒斯坦、阿拉伯世界的團結。」阿爾巴瓦尼指出他們在重大慶典使用這種黑袍，並且在表揚一個偉大人物時才會這麼做。

梅西本人似乎不介意被「黑袍加身」，照樣穿著黑袍與隊友跳舞慶祝，那件黑袍就這樣送給他了，但是如果他願意，可以賣給阿爾巴瓦尼換取百萬美元。阿爾巴瓦尼表示如果嫌少他還能加價，他很想把那件珍貴的黑袍做為公開展示品。