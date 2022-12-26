現年32歲的日本男星町田啟太，過去擁有帥氣又英俊的外表一出道便獲得矚目，之後他又以BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》爆紅後，便成為海內外不少粉絲心目中的男神。而2年前曾被傳出與南韓女星玄理熱戀的他，當時雙方都未出面證實戀情，沒想到時隔2年，卻在25日透過經紀公司宣布結婚，令網友們又驚又喜，立刻引發話題。

據了解，町田啟太在2017年時曾與玄理合作拍攝電影《終點站》（終着の場所），隨後就被民眾目擊兩人一起到美國洛杉磯度過聖誕節的消息，但兩人始終沉默，雙方經紀公司也不願證實，這件事也就慢慢的被大眾遺忘。但沒想到根據日本媒體的報導，兩人這段時間不僅真的有交往，交往時間還長達5年，25日町田啟太和玄理雙方的經紀公司共同發出官方聲明，表示「在合作電影後，成為彼此互相支持的夥伴，以結婚前提為交往。兩人未來也會為了成為更好的人、更好的演員而繼續努力」。令粉絲們看到後震驚不已，紛紛送上祝福。

事實上，玄理是在東京出生的韓籍演員，父母皆是南韓人，不僅精通韓文、日文，就連英文也難不倒她，而過去她也曾演出《AV帝王》、《間諜之妻》、《與你在世界終結之日》等多部戲劇作品，2014年還憑著電影《聽見水的聲音》拿下第29屆高崎電影節新人女演員獎，是位相當有實力的女星。