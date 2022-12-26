高雄一名37歲蔡姓男子23日晚間獨自在便利超商吃泡麵，但蔡男卻東張西望，神色不安，鳳山分局員警發現後上前盤查，沒想到在盤查過程中蔡男掏出的菸盒發出玻璃碰撞，這聲響讓員警覺得蔡男不單純，果然打開菸盒後發現安非他命吸食器具與打火機。警方將蔡男依毒品罪送辦。

剛下班的蔡男獨自在便利商店內，打算在寒冷的天氣中來碗暖呼呼的泡麵，但蔡男雙手雖端著泡麵，眼神卻四處東張西望，還不停看向窗外，讓經過的巡邏員警嗅到不對勁的氣味，於是上前盤查蔡男。

員警盤查蔡男身分時，發現蔡男有毒品前科，但蔡男向員警解釋「現在已經沒有再吃了啦」，經員警再三確認後，蔡男仍信誓旦旦的說「真的沒有」。

蔡男面對員警的盤查相當配合，也將胸前口袋內的菸盒掏出給員警檢查，沒想到蔡男在掏出菸盒的同時，菸盒內卻發出不明的玻璃碰撞聲，讓員警立刻打開菸盒檢視。

果然菸盒一打開後，吸食安非他命所使用的玻璃球與打火機映入員警眼簾，而聲響就是2樣物品的碰撞聲，攤在眼前的鐵證也瞬間打臉蔡男剛剛的理直氣壯。

蔡男見東窗事發後，還急著向員警辯解「我穿別人的衣服啦！」員警隨後又在蔡男的褲子口袋內找到一包安非他命，讓員警不停跟蔡男說「你都沒有老實」，讓蔡男當場啞口無言。

經檢驗，安非他命共0.2克重，警方也將蔡男依毒品罪送辦。

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