凍到沒完沒了，台灣今年入冬以來已接連迎接2波寒流，低溫僅6到10度，今上午起寒流逐漸減弱，氣象達人彭啟明表示，2023年1月初有可能還有第3波寒流南下，不過確切狀況要等預報結果更穩定再說，「如果考慮風險性，就當成還有一波，多準備好該有的應對。」

彭啟明在臉書表示，「跌深反彈」的股市常用語，在天氣也常常遇到，像是北極震盪影響下，最近這兩周北方放出的冷空氣雖然強，但也有一個程度，冷的勢力全面溢出後，也會造成本身的弱化後再重整，然後又回到常規，因此未來一周的回溫要好好保握。

彭啟明表示，至於2023年1月初是否會再有一波寒流？有這趨勢，但強度還有變化，或許是冷氣團，因為大陸高壓的走向仍有變化空間，要再等預報結果更穩定再說。不過如果考慮風險性，可以就當成還有一波，多準備好該有的應對。

至於周六至下周一的元旦3天連假天氣，氣象局表示，周三（28日）東北季風增強，周四至周日元旦（29日至1月1日）東北季風影響，這短期間溫度變化不大，大致呈現持平的狀態，北台灣整天較涼，15到18度，其他地方早晚也涼，中南部輻射冷卻明顯情況下，清晨局部地區甚至偏冷，日夜溫差依舊大，約15至23度；降雨方面，迎風面水氣增多，基隆北海岸、大台北及東北部地區有短暫雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。下周一仍受東北季風影響，北部及東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴。