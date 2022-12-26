《國際金融》聖誕假日 歐股周一休市 09:082022/12/26 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一(12月26日)適逢聖誕假日，歐洲股市(包括德國、英國、法國等股市)休市一天。 《港股》聖誕節補假 港股周一、周二休市 39歲女星結婚7年宣布「重大喜訊」 網：最棒的聖誕禮物 台新夢想家聖誕大戰 人氣爆棚 #聖誕 #休市 #假日 #周一 #國際金融 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 最辣人妻琳恩聖誕打扮太誘惑 趴床照洩胸前春光 23:492022/12/24 娛樂 影》耶誕節聽「牠」向女王致敬 夏綠蒂超萌反應網暈了 09:202022/12/25 國際 大力推薦王鴻薇進軍立法院 侯友宜、費鴻泰同台相挺 18:302022/12/24 政治 近年房價大漲 連聖誕老公公房子也漲價 19:442022/12/24 財經 黃珊珊》我今年最大的聖誕心願：重新把論文寫完 09:452022/12/26 政治 日文女神聖誕節大解放 上衣一條線下半身也被看光 15:352022/12/25 娛樂 周曉涵平安夜捷運內熱舞11秒 扣子沒扣好炸出雪白一片 09:122022/12/25 娛樂 聖誕大餐！JR東日本大飯店吃Buffet送一品龍蝦 老爺小花園8道佳餚免1700元 16:192022/12/25 生活 郭書瑤聖誕解放「超兇車頭燈」 襯衫滑落露出雪白深U 16:022022/12/25 娛樂 騷貓千歲合唱團后里報佳音 為浪浪獻上聖誕祝福 09:462022/12/25 生活 近年房價狂飆 聖誕老公公的房子也跟漲 04:102022/12/25 全球財經 耶誕節來了！北市動物園為兩棲爬蟲類準備豐盛大餐 18:522022/12/25 生活 如聖誕老人降臨！東海藝術街消費滿額摸摸樂將好禮帶回家 19:472022/12/25 寶島 三變數 紅包行情將成個人秀 04:102022/12/25 財經要聞 創新力兼顧變現力 深得客戶心 04:102022/12/26 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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