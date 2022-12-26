近期小甜甜與宋逸民教會風波愈滾越大，許多過去曾加入過教會的藝人紛紛站出來力挺小甜甜，更層層揭露教會的內幕，對此，女星白白（白馨儒）在昨（25）日發文也透露自己曾被教會情緒勒索，甚至教會在草創期需錢租借場地等費用，卻要教友們貸款奉獻。

白白昨（25）日在臉書表示，近期小甜甜的事件讓她有感而發，同為基督教徒的她因受到感動而加入教會，一開始大家確實待自己如家人姊妹般「但之後你會發現這一切都是假的！一切都只是情緒勒索的剛開始…」在百貨公司上班的她，因排班無法時常參加聚會，而遭教會批評要她辭職在教會服務，當她問到收入怎麼辦時，對方竟回「主會給你」，甚至她當時有在教會交到男朋友，卻遭其他教友說兩人不適合在一起，因為她不常出席活動「不夠愛主」。

除此之外，她後來轉到另一對夫妻所創立的教會時，由於草創期教會需要錢租借場地與其他開銷，所以那時小組聚會結束後「就會有人來教我們跟銀行貸款借錢！教友說這不是借錢這只是先奉獻給主，然後還幫你算利率跟還的時間！」雖然教友說不勉強「但如果你是小組長你就必須要這麼做！還要去說服你的組員們一起奉獻！」之後白白因工作關係不出席活動，經常接到教友打電話「關心」，讓她不堪其擾直呼「這是直銷嗎？還是討債集團…？」

最後，她表示，身為基督徒愛不是嘴巴說說「只要在能力範圍能幫助需要幫助他人的事情我一定會去做！」且應接納他人意見，她回想起那段時間時相當痛苦「所以我很了解小甜甜遇到的一切，因為我也經歷過同樣的事情！」。