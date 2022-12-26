總部位在保加利亞的美食指南網站「TasteAtlas」22日公布全球最佳美食排名，當中義大利居冠，不過以美食自居的台灣只排上中間名次的第45名，慘輸排名29、過去一般認為「沒有美食」的英格蘭。其實這份排名甫公布就引發爭議，不只台灣，法國輸給美國一名、馬來菜、泰國菜輸給英格蘭也引發網友論戰。

「TasteAtlas」23日公布「全球最佳美食」（World's Best Cuisines）排名，一共為95地美食進行排行，前5名依序為義大利、希臘、西班牙、日本、印度，91至95名分別為冰島、加拿大、拉脫維亞、摩洛哥、挪威。

Which one is your favorite?

Full top 95 list: https://t.co/194Xj0ZMZ4 pic.twitter.com/v4uYHnGzGD — TasteAtlas (@TasteAtlas) December 22, 2022

值得注意的是，一向以美食自居的台灣只排名第45，遠遠輸給排名29、一般認為只有「炸魚薯條」的英格蘭。

「TasteAtlas」在官網中指出，台灣美食依評比來定排名的話，前10名依序為牛肉麵、珍珠奶茶、蔥油餅、台式火鍋、花生麻糬、鹹酥雞、鳳梨酥、滷肉飯、刈包、月餅。

台灣輸給英格蘭也讓英國廣播公司（BBC）駐北京記者麥迪文（Stephen McDonell）發布推文抱不平，其實麥迪文的貼文主要是在為泰國菜發聲，泰國只排名30，輸給英格蘭1名，他痛批：「這一定是有史以來最蠢的排名，只要看一眼排在泰國菜之前的所謂『美食們』，包括，等等，英格蘭、菲律賓，以及美國，我的老天，美國排第8，還高於法國。」菲律賓菜在名單中排名23、法國排第9。

This has got to be the stupidest list ever compiled. Just have a look at the “cuisines” which’ve come in above Thai, including - wait for it - England, Philippines & the US, which somehow comes in at 8 above France for goodness sake. Lebanese/Taiwanese food brilliant and ranked? https://t.co/ZfW76oXTjh — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) December 24, 2022

麥迪文在推文最後寫道：「黎巴嫩菜/台灣菜超棒，但排名？」

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，其實這份排名甫公布就引發極大爭議，最主要在於美國排在法國之前，以及英格蘭排29，高於泰國菜、黎巴嫩菜、馬來西亞菜。

英國氣候記者維特（Dave Vetter）發布推文酸：「這是一份從沒吃過食物的人會出現的名單。」也有網友不滿美國高於巴西，留言76個「哈」（HA）表達不屑，巴西菜排名第12。有網友表示，不明白英格蘭為何會上榜。

This is a list you'd come up with if you'd never eaten food. — Dave Vetter (@davidrvetter) December 23, 2022

針對網路上罵聲、質疑聲浪不斷，「TasteAtlas」回應表示，每年公布排名時都會有很多「憤怒的人」出現，甚至有大使館打來抗議，「我們已經習慣了。」「TasteAtlas」說他們的資料庫有超過1.5萬種菜餚，他們主要是透過民眾的評分來排名。

「TasteAtlas」官網中，美國最受歡迎的菜餚是漢堡，英格蘭則是切達起司。