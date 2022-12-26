澄清醫院骨科醫師鐘文隆表示，類微創脊椎手術手術傳統切口進入後，不會剝離脊椎旁的肌肉，而採用背肌外側沿肌纖維走向，可以深達腰椎患部需鋼釘植入的椎節地方，再進行鋼釘植入。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

70歲阿伯因年輕時從事粗重工作，扛重物、搬大貨，年紀漸長卻飽受背痛折磨，忍到跛行腿軟才求醫，發現腰椎已嚴重狹窄合併滑脫，因付不起高昂的微創手術一度感到絕望，經轉到澄清醫院骨科透過有健保給付「類微創脊椎手術」，阿伯術後康復行走自如，更感謝醫師給他一個「勇腳」的晚年。

這台阿伯近年飽受背痛所苦，最近惡化走不遠站不久，甚至腿軟無法行走，嘗試中西醫復健沒有改善，到大醫院診斷出腰椎第4、5節嚴重狹窄合併滑脫，醫師建議自費10至20萬元做微創手術，阿伯經濟無法負擔轉而到澄清醫院骨科求診。

澄清醫院骨科醫師鐘文隆表示，有鑑於許多病人付不起高昂手術費，造成晚年不良於行，因此他開創類微創脊椎手術，讓患者享有健保給付，術後一到二日就可以穿背架下床行走， 一年多來，已為五十多位患者接受這樣的治療，年齡從30多歲到82歲，臨床經驗患者術後均恢復良好。

鐘文隆解釋，所謂的「類微創脊椎手術」，關鍵在手術入刀的位置，是以傳統切口進入後，不會剝離脊椎旁的肌肉，而採用背肌外側沿肌纖維走向，可以深達腰椎患部需鋼釘植入的椎節地方，不破壞且僅撥開肌纖維，進入患部先進行清除壓迫神經外圍的組織，再進行鋼釘植入，就大功告成，完成脊椎手術，其手術時間僅微創手術的一半。

這位患者經此手術後，隔天就可坐起來，兩天後穿背架可自行走路，二個月後脫背架生活正常，騎腳踏車或小跑步都沒問題。

鐘文隆表示，腰椎狹窄或滑脫通常是年輕時過度使用腰椎有關，他呼籲民眾應減少搬重物，避免重覆性的彎腰或駝背，以降低腰椎受傷的風險。