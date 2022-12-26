2022即將結束，小孟老師在臉書上點名4星座，雙子座、雙魚座、天蠍座、摩羯座，在2023年桃花運將會是平順的一年，其中摩羯座若認真去交友的話，容易遇到好的桃花，並且可經營長久的感情，甚至主動向他們靠近的對象也都不錯，可好好把握。

▍第四名：雙子座

雙子座在2023年桃花運算是順順利利，會遇到讓人羨慕或身邊親友都很祝福的桃花，但運勢好時你就得有取捨，不能一直埋頭苦幹工作，若有聚會或有人要介紹對象，先不要抗拒，機會來了要去接，才能發展，甚至有機會遇到可以共組家庭的對象，且對方的條件良好，家人朋友們都會非常祝福。

▍第三名：雙魚座

雙魚座在2023年運勢其實著重在事業與學習上，而桃花運會有一種要開不開的感覺，但這是因為眼光過高，而自身條件還沒提升到一定的水準，自然看待出現的桃花都會認為「還差了一點什麼」，若不安於現在出現的桃花，就先去充實自己，認識到的對象將會越來越好，另外也可透過網路聊天也有機會聊出不錯的桃花。

▍第二名：天蠍座

天蠍座在2023年會遇到一個又像是朋友、又像是情人，更像家人般熟悉的好緣份，對方的價值觀都會跟你很合，並且什麼話題都能暢聊，對未來的人生方向也會有共同的目標，既能夠談感情又能當戰友的對象，相處時一點都不無聊，基本上是先當朋友才慢慢發現越來越投緣，建議這段時間多跟新朋友好好聊天，好緣份就藏在裡頭。

▍第一名：摩羯座

摩羯座在2023年桃花運超級旺，不管參加什麼聚會，甚至只是去路邊買個飲料，都會有人想多看兩眼，上半年若認真去交友，會很容易遇到好桃花，可以經營長久的感情，通常對方各方面的條件都不會太差，另外除了長久緣分外，甚至向他們靠近的桃花也都不錯，可說是大豐收的一年。