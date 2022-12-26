屏東縣九如鄉黃金人工濕地旁慈后宮附近，今（26日）上午發生軍車車禍，9人送醫。（圖／林和生攝）

屏東警消26日上午8時45分接獲民眾報案指出，國道下方九如鄉黃金人工濕地旁發生軍卡自撞意外，共9人送醫，所幸皆僅輕傷，事故原因警方仍在調查釐清。

警消表示，30歲曾姓軍人駕駛軍用卡車，車上載運士兵15人，行駛於高速公路下方道路、九如往鹽埔方向，因不明原因擦撞路邊自行車分隔路墩，車上共計8男1女、9名士兵受傷，分別送往屏東市寶建醫院、基督教醫院及屏東榮總治療，傷者意識均清楚，此案無波及其他人車。

曾男酒測值為0，詳細肇事原因由警方釐清中。據了解，車上官兵為運輸兵群，具有保修專長，準備前往基地進行車輛預保，未料發生意外。里港警分局呼籲，駕駛人行車應注意車前狀況，謹慎操作車輛，以確保行車安全。

屏東軍卡國道下自撞，9名官兵送醫。（圖／林和生攝）

陸軍第八軍團指揮部表示，所轄第四地區支援指揮部乙輛中型戰術輪車，今（26）日上午執行任務期間，行經屏東縣九如鄉187丙縣道時自撞分隔島，車上官兵2員撞及頭部，意識清楚，8員擦、挫傷，均已立即送醫；全案現由屏東縣警局里港分局釐清肇責中。

第八軍團指出，單位獲報後，即指派高階幹部前往處理，全力協助醫療事宜及配合警方調查肇因，並將持恆強化行車安全教育及防衛駕駛觀念，確維行動安全。