肩負全台電力需求的台電公司，為了全面提升電網面對突發事故的因應能力，逐年進行電網韌性建設計畫。2017年至今，在高雄地區配電系統改善投資金額達新台幣65億元，而5年內停電事故件數降逾五成，成績斐然。未來5年將再投入超過30億元推動「配電系統五年升級計畫」，強化高雄配電系統。而這一切推動的基礎，是從上到下，所有台電人揮灑汗水的付出。

台電公司持續推動配電升級計畫，強化高雄配電。（台灣電力公司提供）

台電人員夏季在作業時，溫度有時飆升至5~60度，悶熱的工作環境經常使人大汗淋漓，是工作時的一大挑戰。（台灣電力公司提供）

第一線的台電人員冒著危險，努力搶修電力的畫面讓人印象深刻，堪稱守護民眾用電的無名英雄。已經在台電服務42年的高雄區營業處市區巡修課班長陳興泉，長期投入第一線工作，他表示，從人工設立電線桿的年代，到現在可以運用機具協力，台電人第一線工作的情況，仍是相當辛苦。

民眾的支持與鼓勵，就會讓辛苦工作的台電同仁感覺心中暖暖的。（台灣電力公司提供）

台電高雄區營業處長李衍新表示，2022年1至11月底累計935件配電停電事故，相較2017年同期降幅超過5成。（台灣電力公司提供）

陳興泉回想高雄81氣爆，當時長達1個月的時間，同仁每天24小時輪班，以臨時指揮所為家，就是希望讓用戶能夠盡快復電；而隨著時代的進步，電網地下化後，手孔、人孔內夏季高溫動輒50~60度，但在復電時間壓力下，沒時間等降溫就要趕快搶修，也是台電人工作的一大挑戰。

台電高雄區營業處市區巡修課外線技術員夏郁誠坦言，停電事故發生時，第一線人員第一時間到達現場，在不知道事故原因時，事故現場其實是最危險的地方，假設線路掉在地上，技術員半夜抵達，如果沒有留意不小心踩到，就容易發生工安意外。

儘管台電人員工作辛苦，但只要民眾需要電，台電人就繼續打拚。高雄區營業處線路課外線技術員施博詠感性地說，曾經有一次搶修完送電，整條巷子的居民自發性為台電同仁鼓掌，能夠獲用戶的肯定，讓他很感動，覺得「蠻有成就感的啦。」

台電高雄區營業處長李衍新分析，統計意外停電具體原因，可分成台電設備故障跟外力導致2種，分別占比40%及60%。台電設備故障包括電纜、變壓器、開關等故障占40%；外力因素如天災，或小動物碰觸導線、車輛撞到電線桿、大用戶設備故障等外力造成停電，則是占60%。

因此為了提升供電品質，台電在2017年啟動配電系統強韌計畫，包含更新汰換老舊線路設備、裸露設備被覆化，並提升饋線自動化、故障指示器等科技應用。自2017年至今，針對高雄地區配電系統改善投資金額達新台幣65億元，並已汰換1萬9847具變壓器、328公里的架空被覆線及103公里的高壓電纜，有效降低老舊設備導致事故停電的風險。

除供電穩定上的投資和努力，台電為了縮短復電時間，在加速復電上也透過科技加快。李衍新說，台電早期故障排除要從線路頭一步步找到故障點，巡查故障時間非常長，搶修的施工人員非常辛苦；為提升供電可靠度，如今透過裝設先進科技的故障指示器等設備，致力縮短復電時間，減少對民眾帶來的不便。

李衍新表示，在高雄區處全體同仁的努力，高雄地區2022年1至11月總共累計有935件配電停電事故，相較2017年同期減少超過1,200件，降幅超過5成。未來更將接續推動高雄配電系統5年(2023-2027)升級計畫，預計再投入超過30億元用於系統改善、設備汰換及預防措施等，以全面強化高雄供電品質。李衍新強調，恢復供電及加速供電是台電人的使命，也是台電人的DNA。

安居樂業的生活環境，是許多人揮灑汗水的默默付出，當大家的家中，從停電的黑暗中亮起時，別忘了給這些辛苦的無名英雄，感謝與掌聲。