保瑞(6472)子公司安成藥經銷癌症用藥在美上市，可望為營運再添新柴，今日股價開高，多頭力守在410元之上，漲幅超過1.2%。

保瑞旗下安成藥向北京亞寶生物藥業(亞寶)授權經銷治療晚期肝癌細胞及甲狀腺癌Sorafenib Tosylate Tablet藥證獲美國FDA核准通過，該藥品已到貨美國，準備開賣，後續也將針對台灣市場進行相關銷售規劃。

保瑞表示，Sorafenib Tosylate Tablet用於治療轉移性或無法手術切除且不適合局部治療或局部治療失敗「晚期肝細胞癌」(HCC)，及放射性碘治療無效之局部晚期或轉移性的進行性(progressive)「分化型甲狀腺癌」(DTC)。其對照藥品名為Nexavar，原廠為Bayer，依據美國FDA的藥物資料庫，該藥品在美國目前有4張核准的學名藥證，除了亞寶外，另3張學名藥證持有人分別為Mylan、 Teva及DR REDDYS。

據國際醫藥專業統計機構IQVIA資料，該藥品截至2022年10月止之前12個月於美國地區之銷售金額約為美金6,100萬元。

安成與亞寶在2021年6月(安成納入保瑞集團前)達成Sorafenib Tosylate Tablet產品經銷合作協議，亞寶為Sorafenib Tosylate Tablet之藥證所有權人，安成則取得該藥證美國及台灣的產品經銷權。在美國市場藥證獲准後，首批Sorafenib Tosylate Tablet已到貨美國，準備開賣，後續也將針對台灣市場進行相關銷售規劃。