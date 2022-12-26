今年美國的聖誕節很不平安，超強的冬季風暴與酷寒氣候在假期期間打亂了全美各地的航空旅行，數十萬人的假期受到影響。而在極低溫持續籠罩下，這幾天來美國至少已有28人因此喪命。

雖然美國航班取消的情況在周日已有所緩解，但聯邦官員警告航班中斷的情況可能持續。

根據航班追蹤機構FlightAware提供的數據，從上周三到周六，美國航空業已經取消12,000多架次、相當於班表上約14%的航班。

除了航空旅行受到影響外，物流業也受到打擊。聯邦快遞（FedEx）與聯合包裹（UPS）警告，受到暴風雪影響，在這段假期期間遞送的包裹可能延遲到達。

由於帶來酷寒氣候的強烈冬季風暴從太平洋西北地區橫掃到美國東岸，僅在上周五一天，美國航空業就取消了約5,600架次、相當於班表上約四分之一的航班。周六全美有3,400多個航班被取消，周日已有1,707多個航班取消。而根據FlightAware的數據，從上周四到周六，美國有超過一半的航班都誤點，平均延誤81分鐘。

此外，這一場帶來極低溫的暴風雪已經在美國造成至少28人死亡。外媒報導，紐約州水牛城周日有多達16%的居民家中停電，7人不幸死亡。該地區周日還在降雪，積雪已達1.2公尺。

美國國家氣象局表示，截至周日上午，美國中部、東部以及墨西哥灣沿岸的氣溫仍然遠低於平均水準。低溫已經造成墨西哥灣煉油廠產量每日減少150萬桶，受此影響，上周五（12月23日）紐約期油收漲2.7%，報每桶79.56美元，使周線漲幅擴大至7.09%。俄羅斯明年將減產的消息亦為原油價格帶來提振。俄國官媒報導，俄國副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示該國可能在明年初減產5%～7%，以應對西方國家對俄國海運石油價格設定上限的機制。因取暖需求急升，上周五美國西德州天然氣價格飆漲22%，至每百萬英熱單位9美元，燃油期貨價格亦勁揚4.3%。