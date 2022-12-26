歐洲央行(ECB)鷹派政策官員Isabel Schnabel在上周六的媒體訪談中說，如果需要壓低通膨，歐洲央行必須準備好迎接壓力，並進一步升息，幅度甚至要超越市場預期。

歐洲央行在兩周前進行了第四次升息，並暗示會繼續加息。此舉震撼了歐洲債券市場，義大利政府也出現強烈反應。

目前存款利率在2%，投資人預計明年將達到峰值的3.4%，將高於歐洲央行上次升息之前預期的2.75%。

Schnabel為歐洲央行鷹派陣營的要角，她說，是否仍然需要再走高升息，將視未來通膨前景而定。歐洲央行將專注於中期的通膨預期，而不是當前的資料。Schnabel並認為，由於目前實質利率仍低，所以借貸成本的風險仍很小。

在歐洲央行上次升息之後，有三位義大利的部長出面批評了該決定，認為升息導致負債累累的義大利，其借貸成本飆升。

Schnabel說，歐洲央行應該承擔壓力，「我們預期會有越來越多的抵制，但我們需要承擔它，這也是歐洲央行獨立性的原因」。