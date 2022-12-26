在霞喀羅古道墜谷失蹤28天的郭男被尋獲，搜救人員包裹遺體，從溪谷抬到路面。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣尖石鄉霞喀羅古道11月27日發生一對老夫妻意外墜谷事件，當天尋獲墜谷身亡的71歲沈姓婦人，69歲丈夫郭男則被急流沖走失蹤，家屬找民間搜救團體會同消防局二大隊人員協助搜救，事隔28天後昨（25日）在事發地點下游約300公尺的淺灘，尋獲郭男遺體。

郭姓夫妻上月27日從五峰鄉進入霞喀羅國家步道，要從尖石鄉養老登山口出來，走到中段過了白石吊橋，在爬木梯前的步道上，沈姓婦人不慎滑落，郭男伸手要救妻子，雙雙墜落溪谷，沈婦掉在岸邊當場死亡，郭男則被激流沖走失蹤。

有登山客聽到聲音回頭看時，看到郭男墜谷滑落，因霞喀羅步道山區通訊不佳，11月27日下午1時許走到養老登山口後報案，消防局獲報立即派員到登山口，走到現場時71歲沈婦已被當地山青從溪谷抬上岸，沈婦墜谷時當場身亡。

消防局人員初步了解，69歲郭男和71歲的妻子沈婦，是從五峰鄉霞喀羅步道進山，要從尖石鄉養老登山口出來，2人是走過白石吊橋後的步道，沈婦在步道邊不慎失足，郭男伸手欲拉住妻子未著滑落，2人雙雙墜谷。

當時山谷水勢湍急，警消遍尋不著墜谷的丈郭男，研判應是遭溪水沖走，搜救行動一連持續多日，但遲遲沒有結果，家屬不願放棄，請民間搜救團體會同消防局二大隊人員搜索，終於在墜谷後第28天，於本月25日在事發地點下游300公尺處淺灘尋獲遺體。

消防局二大隊大隊長陳軍佑表示，郭男被急流沖走，警消研判郭男可能卡在石縫中，這幾天水勢趨緩，郭男在水中浸泡多日，身體浮腫浮起被沖到事發地點300外的淺灘上，讓家屬終於能帶爸爸回家了。