有鑑於新世代對於健康意識高漲及醫療技術進步，近日「鄉林士林官邸 頂級醫療園區」進駐士林官邸，匯聚頂尖醫療產官學資源，集北台醫療能量之最，包含神經醫學、口腔醫療、眼科醫學、醫學美容等頂級產業，位處中山北路首席黃金地段、近捷運士林站、正對士官萬坪花園等優勢，將帶動士林區醫療產業的蓬勃，促進頂級醫療產業聚落加速成型。

台北士林區除了匯聚金融、科技及觀光等頂級產業，本身也是大型醫療中心的密集處，包含和信、振興及榮總等知名醫院，目前台北市政府也正積極推動「士林北投科技園區」，規劃「數位技術服務」與「智慧健康照護產業」，發展能量蓄勢待發，待頂級醫療園區到位，屆時將是蓬勃發展的最佳時刻。

鄉林建設協理劉安康表示，「鄉林士林官邸」是全台北市最適合醫療產業進駐的園區，其3大優勢更是全台北唯一。第1，中山北路是首席黃金地段，擁有全台北市最美的林蔭大道，5分鐘就能到士林捷運站，未來捷運環狀線北環段通車與機捷連接，快速接軌國際；第2，正對士林官邸花園，環抱台北唯一56,000坪寬闊綠海，就診時可透過大面窗一覽綠意，擁有最舒心的醫療減壓環境。

第3，頂級醫療園區「鄉林士林官邸」全棟建築以SRC鋼骨結構打造，並且結合LRB隔震構造，採用滑動制震阻尼器，可抵擋強震搖晃，守護企業主的安全及資產，例如精密儀器、電子設備等等，建築非常堅固。

全棟建築以SRC鋼骨結構打造，並且結合LRB隔震構造，建築非常堅固。(鄉林建設提供)

星醫美學集團是進駐「鄉林士林官邸」的企業主之一，為在地居民提供專業保養服務、治療新趨勢與預防醫學的觀念，帶給用戶更高品質、健康的生活，並表示對於能夠在充滿綠意及山景的環境工作是一件非常難得的事，也期望可與園區內的醫療與科技企業攜手合作，共同推動醫療發展。星醫美學集團旗下品牌包含星醫美學院、星和愛漂亮美顏館、星采保養品，並與醫學美容、眼科、牙科等策略聯盟，用戶數超過30萬名。

舒適診間環境。(圖/星醫美學集團提供)

士林官邸頂級醫療園區善用機能卓越的地理環境，以及成熟商圈與交通便捷等優勢，大動作尋找異業合作機會，並希望透過園區的發展，提供市民更多專業的醫療服務；此外搭配園區計畫，與附近的五星級酒店形成一條龍醫療服務，欲前往園區看診的患者，可在隔壁或園區旁的酒店休息過夜，另外也結合觀光產業，推出一日泡湯養身行程，提供患者絕佳的看診體驗。

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