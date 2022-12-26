前宜蘭市長江聰淵在參選宜蘭縣長期間，被檢舉就讀淡江大學在職專班的碩士論文涉嫌抄襲；淡江大學學倫會審議，認定多處內容涉及註明出處不當，且情節重大以抄襲論，決議撤銷該學位並予以退學。江聰淵表示，再次表達歉意，虛心接受學術上最嚴格的檢驗，尊重審查結果，但重申確實絕無故意或是抄襲的意圖。

淡江大學表示，江聰淵2012年就讀淡江大學國際企業系碩士在職專班，因涉嫌論文抄襲，校方於12月22日發文給江聰淵，主旨為撤銷授予江聰淵國際企業學系碩士在職專班商學碩士學位並予以退學。

淡江大學說明，學校在12月14日召開學生違反學術倫理專案審議會議決議，江聰淵著作論文違反「淡江大學教職員生違反學術倫理管理辦法」，多處內容涉及註明出處不當且情節重大，依教育部「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第3點第3款，以抄襲論。

淡江大學指出，依據教育部「學位授予法」及「淡江大學研究生學位考試辦法」規定，撤銷江聰淵碩士學位，應繳回原核發之中、英文學位證書，如有不服，可依「淡江大學學生申訴評議委員會組織及申訴辦法」，在接獲本函次日起30天內，以書面向學校學生申訴評議委員會提出申訴。

江聰淵表示，論文參考資料來源，大多是來自宜蘭縣政府的訪談資料、研究內容，或是索取相關局處資料，集中在關注當時大量陸客來台後的旅遊環境衝擊，及當時蘇花公路安全性不足等問題，也因此催生宜蘭非假日觀光產業的相應對策，在當時均獲得口試委員的審查與認可。

他說，日前親自出席審查說明會，論文中有許多是歷史背景、法規制度、政策發展及眾所周知的基本常識，例如，兩岸關係發展、國內相關法規、蘭陽八景，甚至是觀光客喜好的地方觀光資源，如蔥油餅、礁溪溫泉等名稱，均被列入抄襲比例，顯有不合理之處。

江聰淵指出，碩士研究生尚屬學習階段，因此，論文或有未盡完善之處，對於這些寫作過程中的疏忽造成瑕疵，再次表達歉意，虛心接受學術上最嚴格的檢驗，也會尊重審查結果，但重申確實絕無故意或是抄襲的意圖。同時對於造成母校以及愛護、指導他的各位師長遭受無謂的困擾，再次表達最深的歉意。