台北市長蔣萬安。（楊亞璇攝）

台北市長蔣萬安小內閣未到位，新任體育局長王泓翔1月6日上任，副市長林奕華、研考會主委俞振華預計2月上任，議員狠酸市政脫軌。蔣萬安今天說，要尊重原單位相關程序安排，接下來會用市政成績向大家說明。

蔣萬安今早透過廣播系統跟市府同仁致意並接受媒體聯訪，對於林奕華及局處首長未就任，遭議員批評傲慢、市政脫軌，蔣萬安說，小內閣人選都是各領域非常優秀不可或缺的人才，也要尊重原單位相關程序安排，市民朋友也可以期待，接下來都會用市政成績來向大家說明，也供大家檢驗。

但大巨蛋為體育局主掌，是否影響大巨蛋的進度？蔣萬安說，體育局長1月就會上任，當然還是必須尊重原單位的交接程序；研考會主委是從學校借調，也有一定程序，必須尊重原單位安排，市府也必須讓程序完備。

而國民黨朱立倫昨力挺說，林奕華2月後就任台北市副市長，是順理成章，台北市不必再辦一場補選，市民不必這麼辛苦，不用再花費公帑。蔣萬安回應，朱立倫已經表達立場跟態度，黨部的態度他都尊重。