美國商務部10月初對中國祭出新一輪晶片出口管制後，本月15日再把36家中國公司列入黑名單，試圖打壓中國的科技野心，不過市場已開始出現迴避美國禁令的非法交易，1名戴著假孕肚的女子日前被珠海警方在澳門與中國邊界攔截，假肚中竟藏有202顆處理器與9支智慧手機。《金融時報》專欄作家June Yoon表示，晶片走私在中國正「欣欣向榮」，黑市售價飆漲達500倍，美方恐得花費更多成本才能達成制裁目的。

報導指出，中國黑市的晶片價格飆漲，使非法交易蓬勃發展，上述戴著假孕肚的女子，珠海警方原預期在假肚中找出毒品，沒想到卻查出202顆處理器與9支智慧手機。文章稱中國晶片走私氾濫，可能威脅美國對中國的出口管制成效。

值得關注的是，在實施美國全面性出口管制前，中國進口晶片價值高達3500億美元，每月進口額相當於500億美元，由於晶片交易數量龐大，中國想要找到美國以外的替代方案並不容易。但報導提到，遭受制裁的國家總能找到變通管道，像是俄羅斯與北韓內當地的黑市進口商，會透過在地的外國分公司或空殼公司採購產品，把比晶片還大的非法產品藏匿在非管制貨物中，並使用偽造的公司名號、地址與運輸標籤來掩蓋。

而在美國祭出晶片管制禁令後，晶片售價狂飆促成中國黑市非法交易蓬勃發展，如今售價已經飆漲至原價的500倍。該文作者表示，美國不該認為能完全切斷中國取得美國技術，未來美國技術可能像南美毒品流入美國般在中國黑市盛行，這類交易只會讓美國耗費更多成本才能達成原本的目的。