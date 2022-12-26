全台22縣市昨舉行市長、議員就職典禮和議會議長選舉，最終國民黨拿下了15席議長，但在多個縣市都傳出有黨籍議員跑票和臨陣倒戈的狀況。對此，港媒《中評社》分析警告，這些跑票的事件顯示了國民黨黨中央控制力不足，若不幸引發骨牌效應，2024大選藍營在地方組織串聯上恐會更加辛苦，也會相當不利。

《中評社》評論今（26）日指出，國民黨雖然在此次議長選舉前祭出了黨紀令，在基隆、台南、高雄、花蓮仍出現了黨籍議員跑票的狀況，其中基隆在藍綠議員數五五波狀況下，無黨籍資深議員張芳麗投給了民進黨議長候選人童子瑋，最終讓綠營拿下了從未得過的議長寶座，可說是報了市長敗選的一箭之仇。

而在高雄，評論也認為，曾任國民黨高雄市議會黨團總召的市議員曾俊傑臨陣倒戈、並最終當選副議長，引發了藍營大地震，更讓先前柯志恩在市長選舉中打出的高昂士氣跌落谷底。

評論示警，從這些事件可看出，國民黨中央的控制力明顯不足，若因這些跑票的議員們不怕遭開除黨籍，或他們認為黨在地方無法發揮作用，最終引發了骨牌效應，對早已資源缺乏的國民黨而言，接下來2024年大選在地方組織串聯上，會更加辛苦，對選舉當然也會相當不利。