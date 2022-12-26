「小三通」復航專案，對象為金馬地區民眾、陸配，但不包含台商中轉，引起台商反彈。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今受訪強調，台商中轉會經過金門、馬祖，那邊是人家的家園，地方安全要做考量，反問「有沒有必要這麼急一定要去開放」？強調：不要只有考慮到自己。

王必勝今赴立院「小三通及兩岸春節返鄉運輸暨防疫相關工作辦理情形」進行專題報告前受訪表示，中轉涉及很多旅客，金馬的醫療量能要處理這麼多的旅客，尤其是在中國疫情現在比較厲害的時候，要非常審慎來評估，個人的評估是，他們的量能不足以因應，因為有很多確診者會到金門、馬祖，當地是很難處理。

王必勝直言，中轉會經過金門馬祖，那是人家的家園，對經過的地方要做考量，不是只有考慮到自己，我們都是台灣人，不管台商或是金馬民眾都是台灣人，要互相體諒，在中國疫情尖峰時刻，有沒有必要這麼急一定要去開放？這是他們要考量的。

媒體提問，可否以中轉但不接觸當地人的方式執行小三通？王必勝說，乘客到金馬如果已經發燒了、在喘了，這些人還是要留下來，不能這樣去坐飛機，因為下一段就是飛機，「同飛機的人權益又在哪裡？」另外，他已經不舒服，也不讓他搭飛機，就是要留在金門，他相信在疫情比較高的時候，這樣子的人是有的，只要是個位數，金門馬祖都很難處理這些中重症以上的病人。

王必勝另指，根據民航局資料，現在從中國入境台灣飛機位子都還有，回去中國位子也都還有，並不是訂不到。

王必勝也強調，他相信中國疫情現在起來之後，不管什麼人要在中國做PCR、取得報告的難度會越來越高，因為大陸的PCR檢測點都在撤掉當中。另外關於PCR報告查驗，他所知的是，金馬對岸的福州與廈門，他們的碼頭是沒有打算要查驗PCR。

對於台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙建議，可以送疫苗到大陸給國人接種。王必勝表示，送疫苗去中國接種涉及問題非常大，第一是疫苗在中國有沒有EUA，人家要不要接受、後續怎麼處理、誰要幫你打，政府內部討論過，認為難度非常高。

對於是否限購普拿疼，王必勝表示，目前還在討論中，今天下午會找所有乙醯胺酚藥廠討論存量跟未來原料進貨狀況來做盤整。目前希望藥局用規勸、限量的方式，讓民眾不要買太多。