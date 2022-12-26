2019年出道的南韓女團ITZY，團員們各個擁有甜美外表與堅強的舞台實力，使她們一出道就大獲好評，行程滿滿。而近日她們受邀登上平安夜特別節目《SBS歌謠大戰》舞台進行表演，不料，在網路上所流出的現場影片中，成員彩領被拍到在台上緊皺眉頭的痛苦表情，最後還被其他成員扶著走下台，令粉絲們相當擔心。

在《SBS歌謠大戰》表演舞台上眾星雲集，每位藝人無不使出渾身解數來表演，而受到眾人期待的ITZY一連帶來《Cheshire》、《WHAT I WANT》兩首精彩的歌曲，但就在表演結束導演照慣例捕捉成員的「結尾表情特寫」時，卻意外拍到彩領閉著眼、緊咬嘴唇，感覺快要哭出來的痛苦表情，隨後畫面立即就被轉開。而台下的粉絲卻拍到彩領被另一名成員LIA攙扶下台的虛弱身影。然而歌謠大戰的表演結束後，她們還隨即趕往PSY大叔的演唱會擔任表演嘉賓，讓粉絲們相當擔心彩領的身體狀況是否撐得住，紛紛在網路上留言詢問「彩領扭到腳了嗎？」、「彩領身體不適不要硬撐阿」、「公司也太過分了吧！孩子都不舒服了還要她表演」等等意外引發爭議。

為了避免事情越鬧越大，彩領事後也緊急在社群上表示「很抱歉讓大家擔心了，明明彩排時沒有結尾畫面，真的丟臉到想鑽進洞裡，讓大家擔心真的很對不起，我真的沒有事」，接著解著自己雖身體不適仍堅持站上PSY的演唱會舞台，是因為自己真的非常非常想去，而不是被公司硬逼著去，

221224 SBS Gayo Daejeon



After ITZY ended their performance Lia had to help Chaeryeong off the stage cuz she was heavily crying and gripping her stomach. I don't know what happened pic.twitter.com/qfcIvoivK6 — Rachel (@PurpleAespa1) December 24, 2022