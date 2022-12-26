台北市長蔣萬安。（楊亞璇攝）

台北市長蔣萬安競選提出的政見承諾未來市府女性閣員比例提高至3分之1，但民進黨市議員顏若芳發現，蔣萬安31位首長閣員僅有5位、6分之1是女性，炮轟剛上任就跳票。蔣萬安今表示，一定會逐步達成，也希望新市府團隊，在法規訂定、政策規畫放入更多性別意識，追求實質平權。

蔣萬安今早透過廣播系統跟市府同仁致意並接受媒體聯訪，他說，小內閣3分之1女性的比例，當然是設定的目標，也會逐步來達成，最重要的，未來女性比例提高以外，他也會請新上任市府團隊，在法規、政策上更加重視女性的意識，能夠真正追求實質平權。

由於小內閣還差6名女性才達標，媒體問如何逐步完成？蔣萬安說，在小內閣人事的安排上面，都是以用人唯才的原則，當然女性，也就是性別，絕對是一個非常重要遴選標準，除了性別的考量，也要平衡考慮包括專業等各方的因素。

蔣萬安強調，3分之1絕對是一個設定的目標，也一定會逐步達成，現階段就是以用人唯才的標準、原則，另一方面，實質面，也希望新市府團隊，不管在法規訂定、政策規畫上面，要放入更多性別意識，追求實質平權。