高雄市26日公佈112年公告土地現值，全市平均調幅為3.38%，漲幅前五名分別為楠梓區4.10%、橋頭區4.00%、前鎮區3.93%、岡山區3.90%及仁武區3.86%，而高雄房地產上漲，主要是重大建設的投資及台積電設廠效益影響，至於地王，則由高雄大遠百連續第10年稱霸。

高雄地政局26日表示，高雄市112年公告土地現值調整，經地價及標準地價評議委員會衡量各項影響因素與市場動向後，已於12月20日評議通過。112年公告土地現值全市平均調幅為3.38%。

地政局說，公告土地現值調整作業案例收集期間為110年9月2日至111年9月1日。110年9月份至12月份，高雄市因受惠於重大建設投資及台積電設廠效益影響，使房地產呈現價量齊揚的情形。

該局指出，根據統計買賣交易件數，高雄市110年9月到111年8月，買賣案件數為51,856件，較上期109年9月至110年8月的買賣案交易件數0,690件，上漲2.3%。

111年上半年因受新冠肺炎疫情及美國升息等影響，市場利率逐漸攀升，市場資金外移，影響國內經濟發展呈現下跌趨勢，惟在價格方面，因高雄市不動產價格較北部地區為低，且預期需求仍在，土地價格並未明顯下跌，屬平穩發展情形。

高雄地政局表示，統計全市112年地價區段數共有11,037個，公告土地現值上漲區段數有6,725個，占總區段數60.93%，各行政區漲幅前五名分別為楠梓區4.10%、橋頭區4.00%、前鎮區3.93%、岡山區3.90%及仁武區3.86%。各區上漲原因主要是由於反映市場行情及重大建設陸續完工與重劃區新開發完成等因素。

至於112年高雄市最高地價區段，仍由大遠百百貨公司連續蟬聯第10年，公告土地現值為每平方公尺58萬元，較111年上漲5千元，高雄地政局說，最低地價區段仍為與台東縣、花蓮縣交界山區的桃源區國有林班地，公告土地現值維持為每平方公尺41元。

高雄地政局長陳冠福26日表示，112年公告土地現值調整，是不動產市場動態及市政建設成果的真實呈現，調整作業均經過各地政事務所地價人員實際訪查、蒐集交易案例，結合實價登錄資訊彙整估計而成，並參考說明會民眾反應意見及配合內政部公告土地現值應接近市價政策，以合理反映地價並達成全市地價均衡確保稅負公平為目標。