跨年元旦來麗寶瘋跨年看煙火、迎曙光玩樂園。（麗寶樂園渡假區）

麗寶2023跨年演唱會卡司-原子少年天王星。（麗寶樂園渡假區）

跨年元旦3天假期即將到來，還沒想好要怎麼玩嗎？后里區麗寶樂園渡假區連假期間展開一連串全台之「最」的跨年盛宴。2023台中新站麗寶跨年晚會，超強卡司告五人、旺福樂團、熊仔、魏嘉瑩、麋先生等知名藝人將輪番上陣外，全台「最狂」原子少年天王星合體只有在麗寶才看的到！

麗寶樂園渡假區指出，在最重要倒數時刻，全台「最吸睛」的摩天輪燈光秀加上炫麗繽紛的330秒高密度煙火秀，陪您迎接全新的2023年；隔天元旦上午5時，再搭乘全台「最大」的天空之夢摩天輪來趟迎曙光之旅。剩下的假期時光一定要去探索世界體驗全亞洲叫媽媽「最兇」的斷軌式雲霄飛車。

全台「最狂」原子少年冠軍團天王星只在台中麗寶全員合體！成員之一的吳昱廷說：「在遊樂園還是真的第一次 ，很期待，在我腦海裡是很浪漫的場景！」其餘成員也紛紛表示，他們聽去過麗寶跨年演出的前輩說，演出完可以逛outlet、坐摩天輪跟衝美食街，是最開心的演出場地。

一直被粉絲問爆的演出團體告五人，也對這次的跨年晚會感到興奮：「非常開心，這是告五人第一次在麗寶跨年，記得去年跨年倒數的時候我們也是在麗寶後方的休息站倒數，沒想到今年跨年就能夠在麗寶跨年告五人和麗寶真的很有緣份。」2023台中新站麗寶跨年晚會，超人氣卡司陣容陪民眾一起炸翻跨年夜。

麗寶樂園渡假區說，2023年第一天一定要來場最特別的儀式感，搭乘全台「最大」的天空之夢摩天輪迎接第一道曙光，在384公尺高空，欣賞第一道曙光將雲霧漸漸染色並展露光芒。專屬套票只要$699元，內含天空之夢元旦日出搭乘券1張＋STARBUCKS早餐組合1份＋天空之夢特色商品1組。