台灣綠協祕書長郭憲文強調，透過成立中部淨零大聯盟的方式，盼大家攜手共創淨零台灣。(協會提供)

邁向淨零減碳未來，台灣綠色低碳協會特別邀集中部地區的政府單位、企業、學校及專家學者，共同組成中部淨零大聯盟，盼結合產官學等各界的力量，透過「三個共同｣及政府治理等方式，同心協力完成淨零目標，打造「淨零城市｣。

台灣綠色低碳協會榮譽理事長賴俊雄指出，該協會宗旨為建構永續發展的跨世代正義，營造台灣各縣市面對韌性及跨領域治理思維，同時要化氣候風險為綠色轉型契機；協會過去協助台中市推動低碳城市計畫、聯合國永續發展目標，獲評選為佳績，也持續加強企業在淨零路徑的措施與技術開發。

在學術界方面，台灣綠色低碳協會也與學術機構合作研發淨零科技的應用，符合台灣未來發展需求，未來更將朝「民眾未來生活」、「建構支持環境」、「學術科研基礎」、「促進企業轉型」4大方向前進，協助政府實踐淨零轉型目標。

有感於民眾生活型態大幅影響溫室氣體排放，台灣綠協理事長林柏煌說，推動淨零轉型應先從「淨零生活」開始，從食衣住行中推動，盼協助城市降低住商、運輸部門排放，並能拉動產業供給端的改變，降低產業排放，且透過城市治理促使民眾從生活改變。

該協會以「三個共同」為方針，分別為建立淨零排放共同目標、推動永續發展為共同責任及結合所有關係人致力減碳為共同行動。台灣綠協祕書長郭憲文強調，「2050 淨零轉型」是既定目標，透過成立中部淨零大聯盟的方式，盼大家攜手共創淨零台灣。