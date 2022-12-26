基隆市長謝國樑上任後的第一個上班日，帶著新任的交通處長王圳宏及綜合發展處長林麗蟬關心通勤議題，上午不到7時便搭乘國道客運9026往南港轉運站，他強調，國道客運9026及R路線的問題，都在積極協調各單位，預計本周內就會有結果，請市民放心，市府會照顧通勤族的權益。

謝國樑26日上午不到7時，在安樂區橘郡社區公車站排隊搭乘國道客運9026，陪同的包括新任的交通處長王圳宏與綜發處長林麗蟬。受訪時謝國樑指出，9026是基隆最重要的通勤路線之一，他接獲民眾的意見，通勤族認為若9026變更路線，將造成權益受損，因此帶著交通處及綜發處長來到第一線，與民眾站在一起。

謝國樑透露，目前國道客運9026的路線仍在積極協調中，據他所知，業者不願停南港轉運站的原因，與轉運站要收取費用有關，市府仍積極與各方協調努力化解。

王圳宏指出，9026的協調仍在進行中，預計本周內會有結果，屆時會再向市民報告。至於日前基隆客運停駛R路線，交通處也已於20日啟動備援方案，本周會與遊覽業者、基隆客運與公車處進行協調，若明年元月起基隆客運人力有改善，會再有應變方案，目前仍在與各方協調中，請市民放心，市府將確保通勤權益。

至於基隆市議會議長由民進黨取得，謝國樑表示，他並沒有想太多，他認為只要做好市政溝通，與議會用理性方式溝通，相信大家都是為市民權益著想，只要市政與市民需要，相信政策的推動不會受到制肘。他強調，他與新任議長童子瑋也是好友，相信只要努力與議會溝通，政策都有理性討論的空間。