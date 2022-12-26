金鐘獎主持人廖科溢之前捲入劈腿醜聞，形象重創，而知名主持人小S過去曾經在《康熙來了》節目中預言演藝圈許多事，包括鈕承澤是強暴犯、小嫻失婚、九把刀劈腿等等，如今有網友挖出節目片段，當時小S訪談廖科溢時表示：「廖科溢是討厭鬼」，犀利的言論讓網友盛讚預言家。

廖科溢在12月上旬宣布再婚喜訊時，被多名女子出面指控是劈腿渣男，對此，他二度發文坦言自己確實因為與前妻聚少離多而婚內出軌，又有把柄在外遇對象上，反被對方逼迫離婚與情緒勒索。但是，此聲明並沒有被網友買單，紛紛酸他把責任歸咎在別人身上。

此事一出，就有網友發現，廖科溢曾在2015年時曾經上了小S與蔡康永的《康熙來了》節目，主題是出國旅遊話題，廖科溢特別強調自己因為要上節目所以好好打扮了一下，但因為服飾較為鮮豔花俏，蔡康永評論道：「他看起來不像是結過婚的人」，隨即小S接話道：「可是我覺得他是個討厭鬼」，蔡康永立刻驚訝的說「他還沒開始講就變討厭鬼了嗎？」

廖科溢在2015年上知名綜藝節目，結果被主持人小S打臉：「可是我覺得他是個討厭鬼」。(影片來源/我愛貓大 YT)

原來是因為廖科溢透露旅遊時自己每個地點都要打卡，這種狂熱的行為被小S吐槽「我看他很不順眼」，以及他與太太出國的時候，無法忍受行程安排的太鬆，經常需要一早6點就開始行動，還要求老婆也要跟著早起，因為他說：「兩個人一起完成，這樣比較浪漫」，不過該段故事則是被小S稱：「故事很可怕」。這段往事也在廖科溢爆出劈腿事件之後，被不少網友感嘆小S真的是演藝圈預言家。