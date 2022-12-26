台灣少子化問題嚴重，各大學加大力度招收外籍生來補生源。台灣國際文教創新交流協會今日公布《2023國際招生藍海趨勢報告》，台灣擁有高品質的教育、安全的求學環境及學習華語的機會等3大優勢，最吸引外籍生；此外，國際生來台攻讀學位，商管領域最受歡迎。

《2023國際招生藍海趨勢報告》針對藍海線上教育展觀展的國際學生進行網路問卷調查，今年共計全球74個國家，超過2000位擬出國攻讀學位及學習華語的學生填寫。

調查顯示，相較到其他國家留學，台灣吸引國際學生的三大優勢為「高品質的教育」（26.4％）、「安全的環境」（15.4％）及「學習華語的機會」（13.1％）。此外，「合理可負擔的生活費用」（10.4％）及「多元文化的社會」（10.4％）也是受訪者考慮來台灣留學的原因。

至於境外學生預計攻讀的學位別，學士占39％，碩士占37％，博士占9.7％，學習華語則占14.3％。攻讀學位的前五大熱門領域，以商管領域最受歡迎，占19.3％，農林漁業及獸醫居次，占18.2％，其次分別為醫藥衛生及社會福利13.3％、工程製造及營建12.3％及資訊通訊科技12.3％。

借調我國駐印度代表處擔任公使的國立中興大學教授陳牧民表示，就全球趨勢來看，國際學生出國仍以攻讀學士為大宗，若想鼓勵這群學生來臺，能否提供更豐富多元的全英學程將是關鍵。

針對吸引優秀印度學生來台留學，陳牧民公使建議，印度學生對於歐美國家較為熟悉，對台灣相對陌生，建議各大學及華語中心可先以交換生、短期遊學等方式，讓印度學生對於臺灣有更充分的認識，透過優良口碑，逐步建立自身品牌知名度。

台灣國際文教創新交流協會洪志衛執行長表示，國際學生常運用網路與線上活動等管道搜尋留學資訊，台灣各大學校院與華語中心應強化網路招生資訊布建，鎖定目標學生族群，以突顯自身特色，做好準備迎接疫後加速回溫的留學量能。