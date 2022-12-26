嶗山，位於青島市東部的嶗山區，東、南兩面瀕臨黃海，西部與青島市區接壤，主峰「巨峰」海拔1133米；氣勢雄偉，山海緊錯，嵐光變幻，被譽為「海上名山第一」。嶗山形成於億年前的白堊紀，經過漫長歲月的滄桑巨變，天工造化，在大自然的雕鑿中，形成了雄偉、壯觀、奇特、秀麗的地貌形態。嶗山東部和南部緊逼大海，形成山海相連的獨特景觀。蜿蜒曲折的海岸，形成了許多岬角和海灣，大小島嶼星羅棋佈。

嶗山地處暖溫帶，氣候溫暖濕潤，冬無嚴寒，夏無酷暑，突出表現為「春涼回暖晚，夏溫熱雨多，秋爽降溫遲，冬暖少雨雪」的氣候特徵。由於山勢陡峻和地形複雜，形成了上下不同、內外迥異的小氣候，山南麓的太清宮一帶名為「小江南」，巨峰北側的北九水則稱「小關東」，氣象景觀頗具特色。

嶗山資源豐富。嶗山水無污染，純淨清冽，水質良好。嶗山域內還蘊藏大量的花崗岩石，質地優良，馳名中外，北京人民英雄紀念碑主體和南極長城科學考察站紀念碑均取材於此。嶗山沿海有豐富的海產品，其中鮑魚和西施舌是馳名的海珍品，以及拳頭菜、嶗山棍、仙胎魚和寒露蜜桃等其他名產。

太清宮更是列為國家級文物保護單位，建於西漢，已有數千年歷史。（圖／金津提供）

嶗山歷史文化燦爛。元、明、清三代刻石滿山，宮觀寺院碑碣林立，高山古洞摩崖連壁，蔚為大觀。嶗山是道教名山，嶗山道教由於王重陽所創全真派的入統，開創了全新的局面，邱處機三次來嶗山說法闡教，影響深遠。嗣後，北七真在嶗山各創宗派，爭建道觀，至明代達到鼎盛時期，遂有「九宮八觀七十二庵」之繁榮，使嶗山成為「道教全真天下第二叢林」，備受帝王將相、文人墨客之推崇，深為隱者高士、名道高僧所垂青。這些游嶗名人留下了大量的詩文、遊記、專著，或傳誦於世、或鐫刻于石，不僅豐富了嶗山的文化內涵，而且使嶗山盛名遠播。其中太清宮更是列為國家級文物保護單位，太清宮位於王哥莊街道青山村西側之老君峰下。始建於西漢，後歷代屢有修葺、擴建。整個殿宇原由三清殿、三官殿、三皇殿三個獨立院落組成。2005年又新建前後兩院，前院建有元君、元辰兩閣，後院為混元殿，皆為硬山式木結構建築。提到太清宮則不能不提到「嶗山道教武術」，其內容是嶗山道教文化的重要支柱之一，與嶗山道教音樂合稱嶗山道教「兩大精髓」。嶗山道教武術距今已有600多年的歷史，據《太清宮志》記載，張三豐為嶗山道教祖師之一，他一生三次來到嶗山，結合道教醫學、內丹學、養生學的成果，將武術技擊和健身術融為一體，逐一傳給嶗山道士，並創立新的全真派，從此為嶗山道教及武術的發展奠定了基礎。