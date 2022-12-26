台中市第五分局獲報後鎖定北屯區太原路一公寓大樓，25日集結優勢警力，破門攻堅逮捕2名看守控制嫌犯，並營救4名被害人。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中驚傳求職人遭囚案 警攻堅救出4肉票

台版柬埔寨再現，台中市驚傳詐騙集團透過網路高薪徵才待肉票上門扣留身分證件、存摺、提款卡等物品再行囚禁，台中市第五分局獲報後鎖定北屯區太原路一公寓大樓，25日集結優勢警力，破門攻堅逮捕2名看守控制嫌犯，並營救4名被害人，現場也查扣手銬、電擊器等證物，全案詢後移請台中地檢署偵辦。

台中市第五分局日前接獲苗栗縣警察局通報，一名35歲縣民本月21日前搭車至台中市訪友及求職，之後家人聯繫不上，因擔心安全而報警。第五分局獲報後，立即調閱手機定位，循定位地點周邊擴大調閱監視器影像，鎖定北屯區太原路一處舊公寓頻繁進出較為可疑，且發現一名與被害人特徵相符男子進入後即未外出。

第五分局25日集結優勢警力，破門攻堅進入現場，制服現場看守肉票的犯嫌兩人，並救出4名肉票，除來自苗栗這名年輕人，也還有台中和嘉義民眾，年齡分別為20至30歲之間，4人身上都有多處被毆或電擊的傷痕。

被害人聲稱因網路求職，對方標榜高薪而遭詐騙，見面後即被迫交出身分證件、存摺、提款卡等物品，並拘禁於該據點，警方也將現場查扣手銬、電擊器等證物。

警方也在訊後以詐欺、妨害自由罪嫌將2名嫌犯移送偵辦，並循線傳喚曾進出的嫌犯，全案詢後移請台中地檢署偵辦。第五分局強調，受理失蹤人口視同重大刑案追查偵辦，只要涉及不法必定嚴抓嚴辦，並提醒民眾，網路標榜「高薪輕鬆賺錢」求職廣告應特別注意，切勿輕易交付個人帳戶，避免落入詐騙陷阱，如發現可疑可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。