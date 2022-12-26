阿根廷守門員馬丁尼茲（Emiliano Martinez）雖然在世足決賽立下大功，還獲頒金手套獎，但他把獎座擺到胯下挑釁法國球迷，讓他遠在英超的總教練也不太高興。馬丁尼茲現效力英超阿斯頓維拉，本周就要返回英格蘭，他的總教練艾莫瑞（Unai Emery）表示「要與他談一談」頒獎時的失禮行為。

艾莫瑞說：「當人有重大情緒的時候，有時候是很難控制的，我尊重他目前是在國家隊麾下，但等他回來，他就是我們的責任，我們可以談談此事。」身為馬丁尼茲的教頭，艾莫瑞在公開場合沒有特別苛責他，敵隊水晶宮總教練維耶拉（Patrick Vieira）則是毫不猶豫地開炮。

維耶拉在賽前記者會說：「我看到一些阿根廷門將的照片，我認為這減損了一點阿根廷的成就，我不認為他們該那樣做。有時候人們基於情緒而做出難以控制的決定，但馬丁尼茲的舉措是個愚蠢的決定。」

根據馬丁尼茲所說，他這個舉動本來就是要嗆法國人的。至少從結果看來他達到了目的，《法新社》報導，法國體育部長Amelie Oudea-Casteran對此非常不悅，「我認為這很糟糕，在那種場合是極度沒品和失禮的行為，馬丁尼茲沒有尊重自己的人格，這很可悲。」