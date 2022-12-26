原國民黨高市議員曾俊傑（右）24日宣布退黨並以無黨籍身分投靠民進黨，與綠營議長人選康裕成組成「民無配」共同角逐正、副議長，2人均以得票數35票奪下正、副議長寶座。（本報資料照片）

甫當選高雄市副議長的曾俊傑陣前倒戈，帶槍投奔民進黨，國民黨高雄市黨部今（26）日上午召開考紀會，針對該案通過開除曾俊傑黨籍處分，後續將依考紀會決議報請中央核定，正式宣告與昔日戰友分道揚鑣。

曾俊傑在高雄市議會正副議長選舉前一天，投出震撼彈，宣布退出國民黨並與民進黨籍議員康裕成的「民無配」搭擋參選正副議長，昨天康裕成如願回鍋擔任議長，曾俊傑則在爭議聲中當選新任副議長。

對此，國民黨高市黨部表示，針對本黨黨員違紀情節重大者，依據「中國國民黨員違反黨紀處分規程」作出黨紀處分。這次議長及副議長選舉，曾俊傑陣前倒戈宣布與民進黨結合，致使本黨在正、副議長選舉中落敗，違紀情節重大且明確，經出席考紀委員全數通過，予以曾俊傑開除黨籍之處分。

國民黨高市黨部補充，以上決議依據中國國民黨黨紀處分規程第30條第1項第3款：「撤銷黨籍、開除黨籍處分由所屬黨部審議，層報中央考紀會議決，並報請中央常務委員會議通過後確定。」