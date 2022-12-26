街道猶如一座城市的「血管」和「經絡」，四通八達、穿梭遊走，串聯起城市的片區，勾勒出城市的肌理和廓形，凸顯出城市的地理稟賦和獨特性格。有特點的街道小巷，不僅體現了城市建設的風格和氣度，點亮了城市，賦予一方水土以朝氣和煙火氣息，更為城市平添了幾多韻致，使其具有獨具一格的標籤式魅力。無論是街拍聚集還是網紅聚集，一條條標籤式街道逐漸興盛起來，觀感驚豔。青島的特色路從來都不少，不是光鮮亮麗、大張旗鼓那種，往往是娉婷而立、神秘又迷人的那種調性。近年來，有特色的街道不動聲色地進階、不斷革新，給人以全新的觀感，每每成為鏡頭對準的焦點。這些既文藝又煙火氣十足的特色路，很是「上鏡」，豐盈著島城的打卡座標，充溢著城市的人間煙火，成為一道耐人尋味的風景線。

西海岸新區的東環島路是一條圍繞著鳳凰島的公路，西起金沙灘，經鳳凰山、綠島嘴、甘水灣，最後抵達後岔灣，依山傍海，漁村環繞，隔灣可遠眺東海岸，被讚為「青島最美的環島路」。

在路上漫步之時，你能看到月牙形東西方向伸展的金沙灘就在身側，水清灘平，沙細如粉，色澤如金，海水湛藍，水天一色，陽光之下粼粼動人。綠島嘴與甘水灣一灣之隔，三面環海，山上雲淡風輕，山下浪潮洶湧；甘水灣則三面環山，東瀕黃海，既有鄉野情調，又具海岸風光。途中你可以放緩腳步，極目遠眺，聽聽大海最純粹的聲音。閒情垂釣，給自己一段獨處的愜意時光。

說起街頭塗鴉文化，當為青導龍江路首屈一指，吸引海內外網紅前往打卡。（圖／金津提供）

說起街頭塗鴉文化，當為青導龍江路首屈一指，其主體路段，背依信號山、毗鄰迎賓館，建築多以日式風格為主。如今，印記在牆壁上的水泥路牌早已變得斑駁，卻比街上豎起的嶄新路牌多了些歷史的回憶。復古的牆上爬滿了爬山虎，綠植穿過鏤空的暗紅磚塊伸展到街上，秋天的清晨陽光灑滿龍江路，將整條路染成金色，外牆和內側走廊都有大面積的卡通塗鴉，抬頭就能在屋頂看到肥嘟嘟的龍貓咧著嘴跟你打招呼。可可愛愛的龍貓塗鴉，再配上爬滿藤蔓的小房子，仿佛一腳就闖入了宮崎駿的童話世界，一下子就回到了童年。而不同風格景點居庸關路，由於地處八大關的位置，遍植銀杏樹，這就注定它擁有一個不凡的秋天。秋意漸盛，涼意漸起，落葉流金，濃墨重彩，此時的居庸關路，是秋天最美的樣子。「秋來山雨多，落葉無人掃。」唐代詩人裴迪的古詩描繪了一番秋意蕭瑟的畫面，而千百年後，這樣的畫面開始成為現代城市的人文景觀，通過「落葉不掃」的做法讓秋景長留，不去破壞落葉形成的自然景觀，使其成為網紅打卡地，成為街拍的絢爛背景，增加趣味性，彰顯了人文之城、生態之城的活力與溫度。居庸關路的銀杏樹高大挺拔，樹冠交錯，遮蔽了整條道路，走在樹下，就像進入了一個金燦燦的世界。黃葉墜地，金黃色的景觀與歐式建築融為一體，居庸關路儼然變成了秋天裡的童話世界，捧一杯熱咖啡，聽秋意在葉間婆娑，感知「一葉知秋」的文藝之境。

在青啤博物館裡不僅可以參觀瀏覽青啤發展史，還可以品嘗到最新鮮的青島啤酒。（圖／金津提供）

對於青島這樣一座浸潤在啤酒香氣的城市而言，如果到青島旅遊卻沒有體驗到青島的啤酒風情，對這座城市的理解是不完整的。每當夜幕降臨，華燈初上，登州路啤酒街也迎來一天最熱鬧的時候，大家沿街圍坐在大排檔裡，一盤毛豆花生，一盤辣炒蛤蜊，把酒言歡，激情釋懷。這片美食街區最亮眼的當屬登州路56號的青啤博物館，在這裡不僅可以參觀流覽青啤發展的歷史，還可以品嘗到最新鮮的青島啤酒。在1903麵包坊裡，還有獨一無二的啤酒酵母麵包和原漿啤酒冰淇淋，絕對是其他任何地方都品嘗不到的美味。