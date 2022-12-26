這幾天寒流來襲，許多家人都會幫長輩特別保暖，醫師蘇一峰今表示，一名臥床的80歲老人家，因為家屬怕他冷到，把暖暖包用在他腳上取暖，結果造成老人家二度燒燙傷，大範圍脫皮。

一名臥床的80歲老人家，家人幫他用暖暖包取暖腳，結果二度燙傷，整片皮焦黑。(翻攝自蘇一峰臉書)

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰上午在臉書發文，一名臥床80歲老人家因為天氣冷，家屬使用暖暖包幫他的腳取暖，沒想到燙到二度燒燙傷破皮、大範圍脫皮約十公分，提醒大家天冷用暖暖包要小心。

從照片可見，這名老人腿上的皮被暖暖包燙到焦黑，皮都掀起來，露出表皮下粉紅的肉，看起來非常痛又可怕，警告大家別小看暖暖包的威力。

日本醫學博士福田千晶在《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》一書中指出，使用暖暖包千萬別固定在同一個部位、接觸皮膚超過10分鐘，否則可能造成燙傷，尤其老人、小孩及行動不便的人，還有糖尿病、神經病變或是血液循環不佳者，因為對溫度相對比較不敏感，特別容易燙傷。