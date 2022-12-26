在城市間穿行，捕捉到的更多是目之所及處的細節，而在高處俯瞰城市，你會對它有截然不同的認知。想完整的認識西海岸，就去佔領視野的制高點，用俯瞰的角度將車水馬龍、人來人往、風花雪月、山水秀色盡收眼底，用「上帝視角」看西海岸。

每經歷一次晨光與日暮，西海岸都迸發出新的精彩，從天空視角，重新端詳西海岸的朝朝暮暮，別有一番韻味。清晨，陽光透過雲層普照大地，西海岸在繁忙的早高峰中蘇醒，青島地鐵13號線開始了它的工作。地鐵將龐大的身軀隱藏於地下，連通城市的脈絡，而地上部分，則讓人們得以看見它的全貌，它像一條長長的紐帶，一點點拉進著我們的距離，在高處看飛馳而過的地鐵，就像看玩具店裡的動力玩具火車。夜幕降臨，長江路披上霓虹，燈火如晝，下班回家的路不再乏味，西海岸的夜晚不再單調；在西海岸，綿延282公里的海岸線，像手一樣環抱著這座濱海小城，濱海大道上，永遠熏著溫和的海風，大海在側，洶湧澎湃，是自然與現代的碰撞，攬海聽風變成很平常的事。

夏日的金沙灘，像是金色與碧色交織的油畫，美不勝收。（圖／金津提供）

而這座城市的迷人之處，在於一年四季都能發現曼妙和驚喜，切個視角，在春夏秋冬裡發現西海岸的另一種造型。去花都藝博園探一探西海岸的春，這裡溢滿了大自然的浪漫。俯瞰夏日的金沙灘，則是欣賞金色與碧色交織的油畫，美不勝收。秋天，人們總是在楓林裡仰視著高大的楓樹，或是拾起落下的楓葉把玩，有想像過從天空中看楓林的感覺嗎？在張家樓紅楓林，秋將思念寄予楓樹，秋意愈濃，楓林愈紅，秋風穿過楓林，楓葉便如紅浪般翻湧。冬天，一場雪讓世界都安靜下來，正好可以在萬籟俱寂中聆聽萬物的低語。寒風瑟瑟也影響不了人們追逐浪漫，落了雪的藏馬山如夢境一般美好，除了大片的留白，紅與綠的植被、彩色的屋頂都為這裡注入了一絲活力。

唐島灣畔的琴島之眼摩天輪，是西海岸極富特色的地標之一。（圖／金津提供）

地標，是城市的一雙明眸，是看得見風景的「城市視窗」，熟悉的風景，從空中看也立馬變得魔幻。從空中看鳳凰之聲大劇院，宛如展翅騰飛的鳳凰落於金沙灘上。這座以綜合演藝、展覽、餐會、音樂廳為主要功能的文化建築，以建築之美詮釋「鳳凰於飛」，且聽鳳鳴的天籟之音，讓西海岸「音樂之島」的城市名片，再次彰顯獨特魅力。

西海岸也從不缺乏浪漫因數，唐島灣畔的琴島之眼摩天輪，是西海岸極富特色的地標之一，從空中看，更是美的不可方物。摩天輪轉動，將大地的情話捎給天空，把海洋的悄悄話說與雲朵聽。你坐在琴島之眼摩天輪裡，眼睛裡裝著無邊的海景與城市的旖旎風光，而我的眼睛裡，裝著你。

自上空俯視珊瑚貝橋，又有一種奇妙的美感，陽光穿過珊瑚貝橋鏤空的肌理，美得海水都忍不住泛起了波瀾。它全長290米，橋樑上部結構採用國內首創的「珊瑚貝」裝飾拱。裝飾拱如貝殼弧形成含珠之勢，橋身鏤空的肌理，猶如一個綻放在西海岸巨大的貝殼弧。

飛雲之下，俯瞰西海岸的大美天地，體驗不一樣的震撼，感受人類的渺小與萬物的美好。在環島路駕車疾馳，一路攬風觀海、自由自在，可以滿足你的一切想像，而在燦若織錦的雲團之上，將環島路的蜿蜒盡收眼底，又是另一種風景。靈山島上的色彩如水彩一般輕柔，四周碧水環繞，掩映於濃濃的綠蔭之中，猶如碧玉盤中閃爍著的一塊翡翠，淡淡藍色與綠色大片的渲染著，讓這座小島充滿活力。珠山國家森林公園，群峰迭翠、山色各異、奇石林立、流泉潺潺，登高遠眺，層層疊疊的山巒邊錯列在眼前，星羅棋佈的泉如散落山間的星子，在陽光下波光粼粼，心也歸於山水之間。