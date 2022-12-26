元旦連假將從本周六31日至明年1月2日，新北市路邊停車格平日收費路段在3天元旦連假期間將暫停收費，而觀光旅遊及商圈區域假日收費路段則照常收費，以維持周轉率。

交通局停車營運科長許芫綺表示，連假期間觀光及商圈周邊出遊人潮多，為了提升停車位周轉率，因此包含金山老街、鶯歌老街、八里十三行博物館、三峽鳶山運動公園、石碇皇帝殿以及板橋、三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、三峽、淡水、汐止、深坑、石碇、八里、中和及新店區等觀光旅遊景點及商圈區域路邊收費停車場（詳如附表），在元旦連假期間照常收費。

交通局表示，元旦連假期間，民眾於新北市路邊停車格停車，請注意停車路段是否收費，如果在收費路段停車離開時未見繳費單或有連假期間到期的繳費單。

除可利用手機下載行動支付APP（Pi拍錢包、歐付寶、街口支付、停車大聲公、車麻吉、橘子支付、一卡通Money、萬付通及遠傳心生活及Friday理財＋）繳納停車費，也可利用金融電信、全國繳費網等多元管道繳費。隔天也可至超商(7-11、全家、萊爾富、OK便利商店)多媒體機查單繳費。