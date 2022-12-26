教堂鐘聲和聖歌在烏克蘭首都基輔響起，東正教徒今天違抗俄羅斯宗教領袖，參加了耶誕禮拜。

法新社報導，一些烏克蘭教會決定在12月25日慶祝耶誕，而不是依照東正教慣例在1月7日過耶誕節，凸顯基輔和莫斯科教會的分歧隨戰爭持續而日益加深。

前來參加禮拜的史坦科（Olga Stanko）告訴法新社，她贊成烏克蘭與俄羅斯拉開距離的任何舉動，她還說，她認為早該修改耶誕節的日期了。

這名72歲的老婦人提到兒子在烏東前線巴赫姆特（Bakhmut）作戰時老淚縱橫：「戰爭為我們帶來這麼多傷痛，我們忘了他們是我們的敵人，我們太容易上當受騙了，現在戰爭降臨到我們頭上，一場災難。」

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）民意調查顯示，近半烏克蘭人和史坦科一樣，贊成更動慶祝耶誕節的日期，比例高於2021年的26%，但仍有31%的人反對。

至少從17世紀開始，烏克蘭的宗教信仰就一直處於莫斯科領導之下，但因俄羅斯吞併克里米亞和支持東部分離主義，部分烏克蘭東正教會在2019年與莫斯科決裂。

今年5月，即俄羅斯入侵烏克蘭3個月後，俄國支持的烏克蘭東正教分支也表示已與莫斯科斷絕關係。