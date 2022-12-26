如果，你欣賞過青島老城的歐韻風貌；領略過青島新城的繁華時尚，還想在喧囂中尋得一方寧靜與淡然，獲得一番別樣的旅行滋味。那麼，去即墨吧。說走就走，即墨之旅十分值得。

即墨，至今已有 1400 多年歷史，始載於《戰國策》《史記》等典籍，即墨大夫剛直不阿、田單破燕、田橫五百士、郭琇三疏等典故讓即墨昭彰史冊。步入即墨古城，巍峨的城牆，復古的街巷和10餘座牌坊，讓人仿佛穿越千年。東西門裡大街橫貫全城，省內保存最完整的三堂老縣衙，儒家傳統文化承載地即墨文廟，原址保護的近百年建築即墨萬字會見證歷史滄桑。如果說，白天的古城典雅端莊，那麼當華燈初上，「傳統+現代」的時尚氛圍，則讓古城更具魅力。一直以來，即墨古城的夜色於市民和遊客而言都有著同白天不同的吸引力。傍晚時分，走在古城的街道上，熙熙攘攘的人群中文藝氣息撲面而來。夜色中的古城，處處充滿驚喜。留給了人們的是博大精深的民俗文化和思想深遠的世界元素，令人難忘，也值得來一趟、走一遭。

馬山自然之美來自沉澱與積累，跟厚重的歷史交相輝映。（圖／金津提供）

兩朝海防要地豐城雄崖所位於即墨豐城北4.5公里處，丁字灣西岸。是明清兩代山東沿海的抗倭海防重地。至今已經有600多年的歷史，是山東省唯一一座保存最完整的海防古城。在即墨，馬山地質公園令人心曠神怡的風景也不容錯過。這裡可以滿足你對山景和花景的一切想像。馬山自然之美來自沉澱與積累，跟厚重的歷史交相輝映。對於攝影愛好者來說，無論什麼季節，只要來這裡都會找到你想要的美。

北方最大民俗祭海「田橫祭海節」發源於田橫旅遊度假區周戈莊村。距今已有500餘年的歷史，目前，已發展成為全國漁文化特色最濃郁、原始祭海儀式保存最完整、規模最大的民俗盛會，是國家級非物質文化遺產。生活在田橫的漁民祖祖輩輩以漁為生，由於生產作業能力有限，海難事件時有發生，漁民們便將對平安和豐收的希望寄託於對海神的虔誠祈拜。起初，祭海活動形式簡單，沒有固定日期，多是各家各戶在修船、添置漁具等生產準備工作就緒後，選定當地人傳說中東海龍王或媽祖娘娘的生日，或選個黃道吉日將漁網抬上船，便開始祭海，俗稱「上網」。每當此時，漁民們穿上新衣，把自家修葺一新的船隻插滿彩旗，一路鞭炮鑼鼓地送入海水中停泊。送船下海時，為求得龍王保佑，也有向海中抛灑食物的習俗。祭海當天，漁民還要擺放大肥豬、香餑餑、紅公雞、大鱸魚等各種祭品，焚燒太平文書，磕頭虔誠朝拜，祭海的第二天便正式出海。