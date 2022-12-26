共機擾台架次創新高，蔡英文總統今天強調，近年來威權主義持續擴張，隨著戰爭型態的改變以及國防科技的進步，國軍必須要與時俱進，建構堅強可恃的防衛戰力。我們越是做好準備，企圖侵犯者冒進的機率就越小，我們越團結，台灣就越強大，也會越安全。

今年下半年國軍共有28人晉任中將及少將，其中晉任中將8人，包括首位女中將陸軍政戰主任陳育琳，晉任少將有20人，國防部今天舉行「111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」。

蔡英文總統在致詞時表示，今天是中華民國陸海空軍晉任將官勗勉典禮，在這個光榮的時刻，她要向晉任的將官以及眷屬表達最誠摯的祝賀。能夠獲得晉任，代表在每個崗位上都是能夠擔起責任，克服困難，表現深受肯定的優秀的軍官。晉任是榮譽，也是責任的加重。

她勉勵晉任的將官，未來要面對的挑戰只會更多、更艱鉅，尤其近年來威權主義持續擴張，不斷的影響國際秩序以及區域的和平穩定。隨著戰爭型態的改變以及國防科技的進步，我們的國軍也必須要與時俱進，建構堅強可恃的防衛戰力。

她說，在過去一年內，我們的快速布雷艇中隊已經成軍；玉山軍艦也順利交艦，開始執行任務；新一代的高教機勇鷹號也完成測試和評估，預計2026年全數交機。

蔡英文再次強調，我們越是做好準備，企圖侵犯者冒進的機率就越小，我們越團結，台灣就越強大，也會越安全。身為三軍統帥，她一定會和國軍站在一起，持續的充實國防，為捍衛台灣的民主、自由、和安全，共同來打拚。「我對各位很有信心，新的一年，讓我們繼續努力」。

她也代表國家，感謝每一位將軍的家人，「因為有各位的支持，讓我們的國軍同仁可以全力以赴，為國家安全奉獻心力」。