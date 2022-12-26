據中國石油新聞中心26日消息，中國石油2022年全年油氣產量當量創歷史新高。全年生產原油達1億500萬噸，產量實現四連升，還創「十三五」以來最大增幅；實現天然氣產量1453億立方公尺，在油氣產量當量中占比達52.4％。

消息指出，中國石油在油氣勘探領域，大力推進高效勘探，油氣儲量保持高峰增長；常規與非常規、海相與陸相、中淺層與中深層等多層系多類型呈現多點開花、全面突破態勢。同時，油氣開發進一步鞏固穩油增氣基礎，再創油氣勘探開發佳績。

消息表示，大陸原油產量實現4年連續增長，其中，大慶油田原油產量連續8年保持3000萬噸以上，進一步夯實國內原油「壓艙石」地位；新疆油田原油全年產量達1442萬噸，是歷史上超產幅度最大的一年；長慶油田全年生產原油2570萬噸，為全年油氣產量當量達到6500萬噸做出積極貢獻。

另外，天然氣產量保持快速增長，其中，長慶、西南、塔里木三大氣區依然是產量及產量增量的主體。長慶油田天然氣年產量跨越500億立方公尺，再次刷新歷史紀錄；西南油氣田年產天然氣383.4億立方公尺，助力其產量當量突破3000萬噸；塔里木油田持續加大庫車地區天然氣建產力度，年產天然氣超330億立方公尺。