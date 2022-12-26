今年稅收已超徵4000億元，不只財信傳媒董事長謝金河喊出還財於民，民進黨立委何志偉、何欣純等人也表示支持。曾拋出「嚴審預算、定期揭露、還稅於民」政見的國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇指出，民進黨候選人吳怡農過去一直批評自己政見空洞，現在連還稅於民都獲綠委支持，吳的攻擊可說是不攻自破。

王鴻薇今在松江路民權東路口拜票，對於選後兩周策略，她說明，團隊過去皆是空戰、陸戰兼顧，不過陸戰在最後衝刺階段會顯得愈加重要，加上時間緊湊，她未來會將主力放在陸戰。

媒體詢問，何志偉、何欣純等人皆支持還稅於民，是否等同打臉吳怡農？王鴻薇表示，顯見提出具體可行、符合人民需求的政見相當重要，除了謝金河喊出還稅於民，連綠委都支持，代表此事早就該做，實在不解蔡政府到現在才理解人民的需要。她強調，未來進入立法院後，會持續推動利民政策，也盼獲不同黨派支持。

王鴻薇也提到，吳怡農雖說要多宣傳政見以突破同溫層，重點應在於吳的政見到現在都無法獲民進黨政府跟綠委認同。

至於吳怡農支持者建議吳找副總統賴清德站台，以召回基本盤，她表示，尊重吳怡農的戰略，只是吳之前一直批評自己政見空洞、謾罵，現在綠委支持還稅於民，顯示吳怡農對自己的攻擊不攻自破。