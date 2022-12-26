《民法》成年年齡將從明年1月起自20歲下修為 18歲，但台灣青年民主協會今天表示，依照現行教育法規及各校規定，成年學生不上第8節、請假仍要家長同意，學生困惑成不成年難道有校內外差別？

青民協表示，在《民法》下修成年年齡後，高中校園將產生許多已成年的高中生，對於這些在法律上的完全行為能力人而言，校內的各項行為是否仍要經家長同意，又或特定事件是否可以不經成年學生同意就通知家長，都將是一大問題。

台灣青年民主協會盤點目前教育法規發現，有相當多項目與家長有關，這些是否會在成年年齡下修後有變動，到目前為止教育部仍未有明確說明。

舉例而言，依照高級中等學校課業輔導實施要點第6點規定，「學校公告課業輔導實施計畫後，應檢附課業輔導實施計畫及家長同意書，通知學生家長，徵詢學生參加之意願；經家長同意後，學校始得收取課業輔導費」各校實際上對於寒暑輔、第8節等輔導課程會發家長同意書，實務上也常發生學生及家長對於是否參加課輔意見不一的情形。

許多學校的請假規定中，會要求學生請假也要經家長簽名同意，在高級中等學校學生學習評量辦法第23條第2項，「學生之獎懲，應通知學生、導師、家長或監護人」；家庭教育法第15 條第1項，「高級中等以下學校於學生有重大違規事件，應即通知其家長、監護人或實際照顧學生之人」。

對於成年學生而言會認為，在校外可以獨立開戶、簽契約，做各項法律行為，為何到了校內這些行為卻都還是會通知家長、或仍要簽家長同意書，難道成不成年還會因校內外有別？

青民協認為，既然成年學生在校外都可以獨立為各項法律行為，法律上也肯定是完全行為能力人，教育部應清楚說明是否成年學生在校行為應有不同作法，避免校內可能產生的衝突，以及各校作法不一的情形。